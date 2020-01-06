Вт, 7.01.2020
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Сальма Хайек в облегающем платье с глубоким декольте похвасталась пышной грудью

Salma Hayek

ФОТО: Frazer Harrison/AFP

Звезда посетила церемонию "Золотой глобус".

Голливудская актриса Сальма Хайек, которая отпраздновала Рождество с Анджелиной Джоли, ошеломила соблазнительным образом.

ФОТО: Amy Sussman/AFP

Так, в своем Instagram звезда похвасталась аутфитом, в котором посетила церемонию награждения премии "Золотой глобус". Хайек для светского выхода нарядилась в облегающее сине-белое платье с глубоким декольте и разрезом до бедра.

Наряд изрядно подчеркнул аппетитные формы Сальмы. Дополнили эффектный образ голубые серьги и обувь на высоких каблуках. 

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