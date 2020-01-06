Сальма Хайек в облегающем платье с глубоким декольте похвасталась пышной грудью

Звезда посетила церемонию "Золотой глобус".
Голливудская актриса Сальма Хайек, которая отпраздновала Рождество с Анджелиной Джоли, ошеломила соблазнительным образом.
Так, в своем Instagram звезда похвасталась аутфитом, в котором посетила церемонию награждения премии "Золотой глобус". Хайек для светского выхода нарядилась в облегающее сине-белое платье с глубоким декольте и разрезом до бедра.
Наряд изрядно подчеркнул аппетитные формы Сальмы. Дополнили эффектный образ голубые серьги и обувь на высоких каблуках.