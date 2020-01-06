Фанаты довольны: смотри трейлер «Черной вдовы» от Marvel

Надеясь поднять эти уровни шумихи еще выше, Marvel, похоже, намеревается действительно увеличить маркетинговую кампанию, поскольку появилось сообщение о том, что второй трейлер скоро выйдет, и он будет здесь намного раньше, чем кто-либо думал. На самом деле, это всего через несколько недель.

Это верно, следующий взгляд на фильм 4 Фазы будет с нами во время игры национального чемпионата NCAA 13 января. Учитывая, как близко данная дата, можно предположить, что там не будет так много новых кадров, но никогда точно не узнаешь. В любом случае, конечно, приятно слышать, что нам не придется слишком долго ждать, чтобы увидеть больше кадров «Черной вдовы».