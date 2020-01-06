Пн, 6.01.2020

Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
ТОП-7!

Frozen II (2019)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!

1. Холодное сердце 2 (2 неделя // 13672 зрителя // 77 289,09€)

2. Кролик Джоджо (1 неделя // 8378 зрителей // 53 804,14€)

3. Вторжение (1 неделя // 6747 зрителей // 50 378,13€)

4. Джуманджи: Новый уровень (5 неделя // 4699 зрителей // 31 302,07€)

5. Звёздные Войны: Скайуокер. Восход (3 неделя // 4294 зрителя // 30 612,27€)​

6. Клара и волшебный дракон (1 неделя // 3652 зрителя // 18 720,87€)

7. Проклятие (1 неделя // 3500 зрителей // 23 642,01€)

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