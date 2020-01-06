Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!
1. Холодное сердце 2 (2 неделя // 13672 зрителя // 77 289,09€)
2. Кролик Джоджо (1 неделя // 8378 зрителей // 53 804,14€)
3. Вторжение (1 неделя // 6747 зрителей // 50 378,13€)
4. Джуманджи: Новый уровень (5 неделя // 4699 зрителей // 31 302,07€)
5. Звёздные Войны: Скайуокер. Восход (3 неделя // 4294 зрителя // 30 612,27€)
6. Клара и волшебный дракон (1 неделя // 3652 зрителя // 18 720,87€)
7. Проклятие (1 неделя // 3500 зрителей // 23 642,01€)