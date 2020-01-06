Обладателями «Золотого глобуса» стали Брэд Питт и Рене Зеллвегер

На 77-й церемонии вручения наград Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус", которая состоялась сегодня в Лос-Анджелесе, награду за лучшую роль второго плана получил Брэд Питт за фильм «Однажды в Голливуде». Трансляцию мероприятия вёл телеканал NBC.
Для актёра эта победа является второй на "Золотом глобусе" из семи номинаций. Его соперниками были Аль Пачино и Джо Пеши, сыгравшие в фильме "Ирландец", Энтони Хопкинс ("Два папы") и Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству").
"Лучшей актрисой драмы" стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".
Конкуренцию ей составили Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Синтия Эриво ("Гарриет").
Ранее Лайф сообщал, что обладателями премии Ассоциации иностранной прессы Голливуда стали также Хоакин Феникс, Оливия Колман и Рассел Кроу, который не смог присутствовать на церемонии.