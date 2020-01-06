Обладателями «Золотого глобуса» стали Брэд Питт и Рене Зеллвегер

Для актёра эта победа является второй на "Золотом глобусе" из семи номинаций. Его соперниками были Аль Пачино и Джо Пеши, сыгравшие в фильме "Ирландец", Энтони Хопкинс ("Два папы") и Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству").