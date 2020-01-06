Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

По мнению специалистов, корейский фильм "Паразиты" — безоговорочный лидер среди самых качественных кинокартин прошедшего года.
Картина южнокорейского режиссёра Пон Джун-хо "Паразиты" признана лучшим вышедшим в 2019 году фильмом по версии Национального общества кинокритиков США. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте организации.
"Паразиты" разместились на первой строчке рейтинга с большим отрывом от остальных лент. На втором месте оказалась экранизация одноимённого романа "Маленькие женщины", а на третьем — нашумевшая картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".
Лучшим режиссёром года американские критики признали Грету Гервинг, снявшую "Маленьких женщин", а лучшим сценаристом также автора "Паразитов" — Пон Джун-хо. В голосовании за звание лучшего актёра выиграл Антонио Бандерас за роль в фильме "Боль и слава", а лучшей актрисой стала Мэри Кей Плэйс, сыгравшая главную роль в драме "Диана".