Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

Картина южнокорейского режиссёра Пон Джун-хо "Паразиты" признана лучшим вышедшим в 2019 году фильмом по версии Национального общества кинокритиков США. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте организации.

"Паразиты" разместились на первой строчке рейтинга с большим отрывом от остальных лент. На втором месте оказалась экранизация одноимённого романа "Маленькие женщины", а на третьем — нашумевшая картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".