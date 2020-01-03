Звезда «Джокера» Хоакин Феникс готовится к съемкам в новом фильме

Несмотря на то, что сеть подрывают слухи о сиквеле «Джокера» и договоренности Хоакина Феникса с Тоддом Филлипсом, голливудский актер подписывает новые договоры о сотрудничестве. Так, на сайте издания Filmtotaal сообщается, что 45-летняя звезда сыграет в новом фильме датского режиссера Томаса Винтерберга.

К сожалению, в течение двух лет фанаты комиксов DC не увидят Хоакина Феникса в роли сумасшедшего злодея. Ведь актер согласился на одну из главных ролей в фильме, название которого пока не разглашается. Известно, что Феникс сыграет одного из братьев, вокруг которых будет вращаться сюжет.

Добавим, что датский режиссер Томас Винтерберг известен такими проектами, как «Курск», «Коммуна», «Праздник» и другие.