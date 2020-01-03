Сб, 4.01.2020

Старый друг, новые трюки: смотри трейлер «Кролика Питера 2»

ФОТО: скриншот

К своим ролям вновь вернутся Донал Глисон и Роуз Бирн, а главного героя озвучит Джеймс Корден.

Молодой фермер Томас Макгрегор наконец женится на своей возлюбленной Беа. И кролики, и люди счастливы, но ушастого Питера всё ещё пытаются предостеречь от очередного бунтарства. Тогда он не выдерживает всех этих предрассудков и решает жить самостоятельно, но к таким поворотам свободной жизни он не был готов.

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