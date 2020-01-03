В Сети появился новый трейлер фильма «Соник в кино» с героем-малышом

На видео маленький еж Соник бегает по своему миру, а в конце позирует перед камерой с подсолнухом в руках. Пользователи уже оценили образ персонажа, многие отметили, что малыш очень милый и его хочется обнять.

Как пишет телеканал «360», Соник-малыш может заставить поклонников забыть даже о «малыше Йоде», который последние недели был так популярен в Сети. При этом один из юзеров попросил авторов фильма оставить больше сюрпризов для зрителей.

ФОТО: /Image supplied by Capital Pictures

Премьера картины «Соник в кино», которая основана на серии видеоигр Sonic the Hedgehog компании Sega, состоится в России 20 февраля 2020 года. Главные роли в фильме с 3D-анимацией исполнили Джим Керри, Бен Шварц, Джеймс Мардсен, Тика Самптер.