Трейлер драмы «1917», который называют лучшим военным фильмом всех времен
Военная дама "1917" британского режиссера Сэма Мендеса получила очень высокие оценки кинокритиков. Рейтинг картины в системе портала Rotten Tomatoes составлял 92%. Он был вычислен на основе ста с лишним отзывов.
Критики присвоили проекту статус одной из лучших военных киноисторий всех времен и народов. Они также отметили, что Мендес снял потрясающее полотно как в эмоциональном, так и в техническом смысле.
Отметим, что "1917" — это рассказ о двух солдатах на поле боя Первой мировой войны. О героизме. Фильм рассказывает о молодых солдатах Скофилде и Блэйке, которые попадают на фронт во время Первой мировой войны. Им предстоит совершить невозможное, отправившись на территорию врага, чтобы доставить послание, которое может остановить масштабную атаку.
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