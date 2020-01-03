Трейлер драмы «1917», который называют лучшим военным фильмом всех времен

Критики присвоили проекту статус одной из лучших военных киноисторий всех времен и народов. Они также отметили, что Мендес снял потрясающее полотно как в эмоциональном, так и в техническом смысле.

Отметим, что "1917" — это рассказ о двух солдатах на поле боя Первой мировой войны. О героизме. Фильм рассказывает о молодых солдатах Скофилде и Блэйке, которые попадают на фронт во время Первой мировой войны. Им предстоит совершить невозможное, отправившись на территорию врага, чтобы доставить послание, которое может остановить масштабную атаку.