Биографический фильм «Ford против Ferrari» собрал 200 миллионов долларов в мировом прокате

На сайте Deadline сообщается, что спортивная биографическая драма "Ford против Ferrari" собрала кругленькую сумму в мировом прокате.

ФОТО: CAP/FB/Image supplied by Capital Pictures

Для того, чтобы собрать 200 миллионов долларов, байопику понадобилось полтора месяца. Несмотря на то, что создатель фильма Джеймс Мэнголд не разглашал сметы проекта, в некоторых изданиях отмечалось, что бюджет составлял 100 миллионов долларов. То есть фильм "Ford против Ferrari" стал довольно прибыльным, ведь превысил свои доходы в два раза.

Добавим, что лента от компании 20th Fox стала одним из самых оригинальных релизов в США в этом году. В источнике сообщается, что больше, чем половина, а именно – 106 миллионов долларов – удалось собрать в домашнем прокате, а еще 94 миллиона долларов были получены в мировом прокате.

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures