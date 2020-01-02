«Эмма»: смотри трейлер комедийной драмы по мотивам романа Джейн Остин

По сюжету фильма, снятого по мотивам романа, Эмма Вудхаус любит сватать всех, кто ее окружает. Она – молодая, богатая и самоуверенная женщина, которая считает, что отлично разбирается в людях. Однако эта уверенность окажется обманчивой, когда она отговорит свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее викариюя Элтонау. По ее мнению, они будут идеальной парой, но Эмма не знает, что скоро новый избранник ее подруги влюбится в нее саму.