Аглая Тарасова в главной роли: смотри трейлер комедии «Марафон желаний»

В Сети опубликован официальный трейлер комедийного фильма «Марафон желаний», режиссером которого стала Даша Чаруша.
Главные роли в фильме исполнили Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев. В ленте также снялись Александр Гудков, Мария Миногарова, Яна Троянова, Павел Деревянко и другие артисты.
В центре сюжета оказывается молодая девушка по имени Марина, у которой есть семь желаний, но самое главное – стать счастливой. Впрочем, пересадка в аэропорту вносит свои коррективы в планы героини.
Стоит добавить, что съемки одного из эпизодов фильма проходили в петербургском аэропорту Пулково осенью 2018 года. Премьера фильма намечена на конец января 2019 года.
Среди продюсеров ленты значится Илья Найшуллер, который стал режиссером клипов «Кольщик» и «Вояж» группы «Ленинград».
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