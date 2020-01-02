Аглая Тарасова в главной роли: смотри трейлер комедии «Марафон желаний»

Главные роли в фильме исполнили Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев. В ленте также снялись Александр Гудков, Мария Миногарова, Яна Троянова, Павел Деревянко и другие артисты.

В центре сюжета оказывается молодая девушка по имени Марина, у которой есть семь желаний, но самое главное – стать счастливой. Впрочем, пересадка в аэропорту вносит свои коррективы в планы героини.

Стоит добавить, что съемки одного из эпизодов фильма проходили в петербургском аэропорту Пулково осенью 2018 года. Премьера фильма намечена на конец января 2019 года.

Среди продюсеров ленты значится Илья Найшуллер, который стал режиссером клипов «Кольщик» и «Вояж» группы «Ленинград».