«Хищные птицы», новый «Бонд», «Мулан» и другие: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года

В 2019 году вышло немало взрывных фильмов, среди которых «Однажды в Голливуде», «Паразиты», «Король Лев» и другие. Казалось бы, чем может удивить кинематограф в следующем году? Но в Сети уже появился список самых ожидаемых премьер 2020 года.
Лонг-лист ожидаемых фильмов грядущего 2020 года появился на странице издания Rotten Tomatoes. Он состоит из 52 взрывных лент, которых иностранные кинематографы готовятся представить фанатам уже совсем скоро.
1. Плохие парни навсегда
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 17 января. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
2. Хищные Птицы
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 7 февраля. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
3. Kingsman: Люди короля
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 18 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
4. Вперед
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 13 марта. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
5. Годзилла против Конга
Дата премьеры пока не известна.
6. Мулан
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 27 марта. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
7. Киборг
Дата премьеры пока не известна.
8. Нет времени умирать
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 18 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
9. Форсаж 9
Дата премьеры пока не известна.
10. Морбиус
Дата премьеры пока не известна.