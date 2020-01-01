«Хищные птицы», новый «Бонд», «Мулан» и другие: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года

В 2019 году вышло немало взрывных фильмов, среди которых «Однажды в Голливуде», «Паразиты», «Король Лев» и другие. Казалось бы, чем может удивить кинематограф в следующем году? Но в Сети уже появился список самых ожидаемых премьер 2020 года.