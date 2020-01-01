Идеально для первого дня нового года: ТОП-5 забавных фильмов о похмелье и отдыхе с друзьями

1. "Мальчишник в Вегасе" (The Hangover) (2009)

Вероятнее всего, что это кинокомедию о похмелье вы уже видели, но если нет – то вы знаете, что надо делать.

ФОТО: Rights Managed/WARNER BROS 2008 Warner Bros. En

По сюжету фильма "Мальчишник в Вегасе", компания из четырех друзей отправляется в Лас-Вегас, чтобы там отпраздновать мальчишник перед свадьбой одного из них. Ребята выбрали для себя лучший номер в гостинице "Дворец Цезаря" и очень хорошо провели вечер. Их празднование прошло настолько хорошо, что на следующее утро никто из них не мог вспомнить, что же произошло в ту ночь.

2. "Машина времени в джакузи" (Hot Tub Time Machine) (2010)

В центре сюжета следующего комедийного фильма также появляются трое лучших друзей и племянник одного из них. Находясь не в лучшем состоянии, они единогласно решают немного отвлечься от грустных мыслей.

ФОТО: Rights Managed/MGM/Ronald Grant Archive/Mary Ev

Они отправляются в горы на курорт, где в середине 80-х такой же компанией провели одни из самых незабываемых дней. Однако на этот раз курорт не принимает гостей и они могут провести время только в любимом джакузи. Однако знали ли они, что отдых в нем обернется для них временным похмельем?

3. "Девичник в Вегасе" (Bridesmaids) (2011)

В центре сюжета стоит несчастная Энни, которая никак не может наладить личную жизнь. Однако у нее есть давняя лучшая подруга Лилиан, которая с раннего детства обещала ей, что будет свидетельницей на ее свадьбе.

ФОТО: Suzanne Hanover/AP

Этот день уже приближается, а поскольку Энни получила статус "старейшей" в числе подруг невесты, она планирует приготовить для своей подруги лучший девичник. Однако при планировании шумной вечеринки у нее появляется проблема в виде новой подруги Лилиан. Хелен – красивая и богатая, жена босса будущего мужа Лилиан. Кто же победит в этом противостоянии – смотрите в фильме "Девичник в Вегасе".

4. "Проект Х: Дорвались" (Project X) (2012)

События разворачиваются вокруг трех одноклассников-подростков, родители которых очень вовремя уехали отдыхать. Ведь на носу семнадцатый день рождения одного из них. Для компании тинейджеров это идеальная возможность устроить шумную вечеринку, которую они хотят снять на камеру. Они намеревались позвать только самых близких друзей, но в момент празднования дня рождения все превратилось в мини-фестиваль. В дом именинника "завалилась" толпа незнакомых людей. Теперь перед тремя друзьями появилась новая миссия: выпроводить гостей, пока соседи не вызвали полицию, понять, откуда взялись таблетки в разбитом фарфоровом гноме и как все незнакомые люди узнали об их домашней вечеринке.

5. "Блондинка в эфире" (Walk of Shame) (2014)