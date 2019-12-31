Умер Сид Мид, художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих»

Мид начал работать как художник в конце 70-х. Его первой работой были концепт-арты для «Звездного пути». Затем Сид придумывал концепт и дизайн «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. Команда фильма даже создала для него отдельную должность — «визуальный футурист».