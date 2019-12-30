Пн, 30.12.2019

Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме «Проксима»

Proxima (2019)

ФОТО: Carole Bethuel/Image supplied by Capital Pictures

На YouTube обнародован трейлер очередного фильма про сильную женщину в космосе, на этот раз - франко-германской страдательной драмы «Проксима» (Proxima) с Евой Грин и Мэттом Диллоном.

39-летняя номинантка «Золотого глобуса» Грин играет отважную мать-одиночку Сару, которая большую часть представленного ролика ответственно изнуряет себя тренировками. Ведь впереди у нее - звездная миссия сроком на год.

Сара - французский астронавт, единственная женщина среди европейских астронавтов. Она живет с семилетней дочерью Стеллой, чувствуя себя виноватой за то, что не может уделять ей больше времени. А когда Сара оказывается избранной для выполнения космической миссии «Проксима», ее жизнь, как и жизнь Стелы, и вовсе переворачиваются с ног на голову,

- уведомил официальный синопсис.

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