Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме «Проксима»

На YouTube обнародован трейлер очередного фильма про сильную женщину в космосе, на этот раз - франко-германской страдательной драмы «Проксима» (Proxima) с Евой Грин и Мэттом Диллоном.
39-летняя номинантка «Золотого глобуса» Грин играет отважную мать-одиночку Сару, которая большую часть представленного ролика ответственно изнуряет себя тренировками. Ведь впереди у нее - звездная миссия сроком на год.
Сара - французский астронавт, единственная женщина среди европейских астронавтов. Она живет с семилетней дочерью Стеллой, чувствуя себя виноватой за то, что не может уделять ей больше времени. А когда Сара оказывается избранной для выполнения космической миссии «Проксима», ее жизнь, как и жизнь Стелы, и вовсе переворачиваются с ног на голову,
- уведомил официальный синопсис.
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