​«Холоп»: Как мажор человеком стал

Создатели фильма максимально и упростили его и пренебрегли интересными сценарными решениями, чтобы на выходе получилась легкая и не напрягающая комедия «для отдыха». Это не оправдывает общую прямолинейность сюжета «Холопа», но стоит отдать должное: со своей развлекательной функцией он справляется на ура. Большинство шуток, которые есть в фильме, радуют своей находчивостью и остроумием. Основным предметом смеха становится необразованность главного героя, который не знает, что, например, монгольское нашествие на Русь было в XIII веке (по сюжету Гриша «переносится» в XIX век). Из-за этого его легко одурачивают, устраивая сценку с нападением на деревню, чтобы пробудить в мажоре героические чувства. Кроме того, будучи человеком «поколения гаджетов», Гриша не может представить себе жизни без Интернета, в котором он нуждается во всех смыслах больше всего. А главной наградой для типичного представителя золотой молодежи в «прошлом» становится обычная курица, которая дает ему не только перья для подушки, но и, кхм, мясо для супчика.

К постановке Клима Шипенко вопросов не возникает. Режиссер в очередной раз доказал, что в любом жанре (будь то хоть космическое кино или комедия) чувствует себя свободно. Но самое главное – он не боится экспериментировать. Именно поэтому «Холоп» воспринимается как кино про кино, где актеры изображают самих себя, а процесс создания фильма разворачивается прямо на наших глазах. Более того, нам также часто показывают, что происходит за кадром, так называемый «бэкстейдж». Мы смотрим сразу два фильма, один из которых был снят для нас, а другой – для персонажа в исполнении Милоша Биковича. Это и есть магия кино: нас, как и Гришу, заставляют поверить в то, что мы видим перед собой. При желании в «Холопе» можно также обнаружить элементы компьютерной игры (это подчеркивает хрупкую связь между VR и кино), на что намекает не только съемка от первого лица в динамичных сценах, но и повествование – последовательное прохождение главным героем определенных уровней (об этом даже шутят персонажи из съемочной группы). Последним «этапом», как и положено, становится сражение со злод… боссом и спасение возлюбленной.

Из актерского состава (кстати, очень звездного) интереснее всего наблюдать за сербским актером Милошем Биковичем. Дело здесь не столько в том, что он исполняет главную роль, сколько в его невероятной харизме, благодаря которой он одинаково хорошо смотрится как в образе нахального мажора Гриши, так и трусливого холопа Гришки. На его фоне меркнут даже такие мастодонты, как Иван Охлобыстин и Александр Самойленко (впрочем, они заняты на втором плане). Героиня Александры Бортич – любовный интерес персонажа Биковича – по ходу сюжета особо никак не развивается (не способствует этому даже возникающий в сюжете любовный четырехугольник), поэтому актрисе не удается проявить себя так же ярко, как год назад в романтической комедии «Я худею».