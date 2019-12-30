«Холоп»: Как мажор человеком стал
Бесхитростная, но смешная и с самобытной постановкой комедия Клима Шипенко – то, что надо для просмотра в новогодние праздники, пишет СОЮЗ.
В прокате в кинотеатрах Эстонии — российская комедия «Холоп». В ней Милош Бикович («Лёд», «Балканский рубеж») играет нахального мажора, которого отец отправляет на перевоспитание в «прошлое». Сюжет фильма совмещает в себе концепции двух прославленных картин – с «перемещением» главного героя во времени из «Назад в будущее» (1985) и иллюзорной реальностью, которая его окружает, из «Шоу Трумана» (1998). И все бы ничего, но за любопытным на первый взгляд содержанием скрывается банальная и весьма предсказуемая история об исправлении ошибок. Однако свою главную функцию «Холоп» все же выполняет – веселит и расслабляет. Пожалуй, от комедии, выходящей аккурат под новогодние праздники, в первую очередь ждешь именно этого.
Мажор Гриша (Бикович) ведет разгульный образ жизни: пьет, дебоширит и не вылазит из ночных клубов. Понимая, что с этим надо что-то делать, его отец-олигарх (Александр Самойленко) решает отправить обнаглевшего отпрыска на перевоспитание. Нет, не в армию. А в прошлое! Правда, не «по-настоящему»: при помощи талантливого реконструктора (Иван Охлобыстин) он воссоздает исторический колорит и атмосферу Руси XIX в заброшенной деревне под Москвой. После очередной бурной ночи Гриша приходит в себя уже там, где его встречают кнутом, но без пряника. Вчерашний мажор, рассекающий по ночной Москве на дорогой тачке, примеряет на себя образ холопа Гришки, местного конюха. Теперь ему на собственной шкуре предстоит испытать, каково это – когда все вытирают о тебя ноги, а также научиться ценить дружбу, уважать мнение других людей и любить.
После премьеры сенсационного (фильм окупился в прокате более чем 5 раз и получил преимущественно положительные отзывы зрителей и критиков) триллера «Текст» Клима Шипенко прошло всего два месяца, а на экраны уже выходит новый проект режиссера – комедия «Холоп». Учитывая, что постановщик давно зарекомендовал себя как ремесленник, способный работать с любым материалом, не стоит удивляться такой кардинальной смене жанра. Правда, если «Текст» имел под собой крепкую основу в виде романа Дмитрия Глуховского (который сам же написал адаптированный сценарий экранизации), то «Холопа» придумали люди, сочинившие такие российские ситкомы, как «Интерны», «Универ» и «Папины дочки». Признаем: комедия у них вышла действительно смешная. Хоть и увлекательней фильм от этого не стал.
От истории, представляющей собой гибрид фильмов «Назад в будущее» и «Шоу Трумана», ждешь неожиданного развития. Однако создатели «Холопа» используют концепции картин как основу, а сам сюжет посвящают вопросам, связанным с (пере)воспитанием и взрослением. С одной стороны, это интересное решение: поднимаемые проблемы актуальны всегда, а тут они, ко всему прочему, завернуты в необычную обертку. С другой – это влечет за собой предсказуемость и вторичность сюжета, тем более что авторы «Холопа» даже не пытаются придать содержанию хоть немного оригинальности. Вот и выходит, что, несмотря на интригующую завязку, сюжет ленты получился прямолинейным и с ожидаемыми поворотами. Банальные, хоть и важные истины о том, что нужно уметь ценить то, что имеешь, и думать не только о себе, проговариваются чуть ли не вслух, не давая зрителю даже малость проявить «самостоятельность».
Создатели фильма максимально и упростили его и пренебрегли интересными сценарными решениями, чтобы на выходе получилась легкая и не напрягающая комедия «для отдыха». Это не оправдывает общую прямолинейность сюжета «Холопа», но стоит отдать должное: со своей развлекательной функцией он справляется на ура. Большинство шуток, которые есть в фильме, радуют своей находчивостью и остроумием. Основным предметом смеха становится необразованность главного героя, который не знает, что, например, монгольское нашествие на Русь было в XIII веке (по сюжету Гриша «переносится» в XIX век). Из-за этого его легко одурачивают, устраивая сценку с нападением на деревню, чтобы пробудить в мажоре героические чувства. Кроме того, будучи человеком «поколения гаджетов», Гриша не может представить себе жизни без Интернета, в котором он нуждается во всех смыслах больше всего. А главной наградой для типичного представителя золотой молодежи в «прошлом» становится обычная курица, которая дает ему не только перья для подушки, но и, кхм, мясо для супчика.
К постановке Клима Шипенко вопросов не возникает. Режиссер в очередной раз доказал, что в любом жанре (будь то хоть космическое кино или комедия) чувствует себя свободно. Но самое главное – он не боится экспериментировать. Именно поэтому «Холоп» воспринимается как кино про кино, где актеры изображают самих себя, а процесс создания фильма разворачивается прямо на наших глазах. Более того, нам также часто показывают, что происходит за кадром, так называемый «бэкстейдж». Мы смотрим сразу два фильма, один из которых был снят для нас, а другой – для персонажа в исполнении Милоша Биковича. Это и есть магия кино: нас, как и Гришу, заставляют поверить в то, что мы видим перед собой. При желании в «Холопе» можно также обнаружить элементы компьютерной игры (это подчеркивает хрупкую связь между VR и кино), на что намекает не только съемка от первого лица в динамичных сценах, но и повествование – последовательное прохождение главным героем определенных уровней (об этом даже шутят персонажи из съемочной группы). Последним «этапом», как и положено, становится сражение со злод… боссом и спасение возлюбленной.
Из актерского состава (кстати, очень звездного) интереснее всего наблюдать за сербским актером Милошем Биковичем. Дело здесь не столько в том, что он исполняет главную роль, сколько в его невероятной харизме, благодаря которой он одинаково хорошо смотрится как в образе нахального мажора Гриши, так и трусливого холопа Гришки. На его фоне меркнут даже такие мастодонты, как Иван Охлобыстин и Александр Самойленко (впрочем, они заняты на втором плане). Героиня Александры Бортич – любовный интерес персонажа Биковича – по ходу сюжета особо никак не развивается (не способствует этому даже возникающий в сюжете любовный четырехугольник), поэтому актрисе не удается проявить себя так же ярко, как год назад в романтической комедии «Я худею».
Каким бы бесхитростным ни был «Холоп» в сценарном плане, он радует своей изобретательной постановкой и самобытным юмором. Обилие остроумных шуток не дает скучать во время просмотра, а атмосфера легкости, которой дышит фильм, помогает расслабиться, отбросив все негативные мысли. Лучшего варианта для похода в кино в период новогодних праздников нельзя и представить. Клим Шипенко создал еще один безоговорочный зрительский хит, тем самым подтвердив свой статус талантливого режиссера-ремесленника.