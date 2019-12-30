«10 из 10​»: отзывы о фильме Тайки Вайтити «Кролик Джоджо»

Большинство в восторге, но некоторым не понравился юмор режиссера «Тора: Рагнарек».
Большинству зрителей картина понравилась. Вот, например, что пишут:
Черт, «Кролик Джоджо» - это фантастика.
«Кролик Джоджо»: с тяжелым сердцем я признаю, что дети-актеры могут быть хорошими... Но только в фильмах Тайки Вайтити
«Кролик Джоджо» получил стоячие овации на TIFF. Исторический, душевный, но также отрезвляющий и эмоциональный, это один из лучших фильмов года. Актерский состав великолепен, но выдающиеся герои - Роман Гриффин Дэвис и особенно Томасин МакКензи. 10 из 10!
«Кролик Джоджо» идеальный. Это очаровательно, весело и мило, но с мрачным тоном, трагедией и страхом. Это именно то, что нам нужно прямо сейчас!
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