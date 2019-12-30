«10 из 10​»: отзывы о фильме Тайки Вайтити «Кролик Джоджо»

«Кролик Джоджо» получил стоячие овации на TIFF. Исторический, душевный, но также отрезвляющий и эмоциональный, это один из лучших фильмов года. Актерский состав великолепен, но выдающиеся герои - Роман Гриффин Дэвис и особенно Томасин МакКензи. 10 из 10!