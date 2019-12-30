Пн, 30.12.2019

«10 из 10​»: отзывы о фильме Тайки Вайтити «Кролик Джоджо»

Taika Waititi and Roman Griffin Davis Jojo Rabbit (2019) *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/RFS Image supplied by Capital Pictures

ФОТО: Kimberley French/Image supplied by Capital Pictures

Большинство в восторге, но некоторым не понравился юмор режиссера «Тора: Рагнарек».

Большинству зрителей картина понравилась. Вот, например, что пишут:

Черт, «Кролик Джоджо» - это фантастика.

«Кролик Джоджо»: с тяжелым сердцем я признаю, что дети-актеры могут быть хорошими... Но только в фильмах Тайки Вайтити

«Кролик Джоджо» получил стоячие овации на TIFF. Исторический, душевный, но также отрезвляющий и эмоциональный, это один из лучших фильмов года. Актерский состав великолепен, но выдающиеся герои - Роман Гриффин Дэвис и особенно Томасин МакКензи. 10 из 10!

«Кролик Джоджо» идеальный. Это очаровательно, весело и мило, но с мрачным тоном, трагедией и страхом. Это именно то, что нам нужно прямо сейчас!

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