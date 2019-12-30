Пн, 30.12.2019
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Вышел трейлер мультфильма «Губка Боб 3»: Киану Ривз здесь в роли говорящего растения

THE SPONGEBOB SQUAREPANTS

ФОТО: Rights Managed/Paramount Pictures / Ronald Gran

После "Истории игрушек 4" (Toy Story 4), где 55-летний Киану Ривз озвучил одного из персонажей, актер не расстался с мультипликацией. В сети появился трейлер нового мультфильма «Губка Боб 3» (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), где Ривз исполнил эпизодическую, но запоминающуюся роль.

Кинокомпания Paramount Pictures представила продолжение приключений Спанч Боба, его домашней улитки Гэри, друга Патрика и других обитателей морского дна. Киану Ривз присоединился к популярной кинофраншизе в образе говорящего растения.

И это не единственное звездное камео в мультфильме "Губка Боб 3". В проекте также приняли участие комик Реджи Уоттс, певица Аквафина и рэпер Snoop Dogg.

Мультфильм посвящен создателю Губки Боба, мультипликатору и морскому биологу Стивену Хилленбергу, который умер в ноябре прошлого года.

Премьера «Губки Боба 3» в кинотеатрах Apollo Kino запланирована на 5 июня 2020 года. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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