Вышел трейлер мультфильма «Губка Боб 3»: Киану Ривз здесь в роли говорящего растения

Кинокомпания Paramount Pictures представила продолжение приключений Спанч Боба, его домашней улитки Гэри, друга Патрика и других обитателей морского дна. Киану Ривз присоединился к популярной кинофраншизе в образе говорящего растения.

И это не единственное звездное камео в мультфильме "Губка Боб 3". В проекте также приняли участие комик Реджи Уоттс, певица Аквафина и рэпер Snoop Dogg.

Мультфильм посвящен создателю Губки Боба, мультипликатору и морскому биологу Стивену Хилленбергу, который умер в ноябре прошлого года.