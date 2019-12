Вышел трейлер мультфильма «Губка Боб 3»: Киану Ривз здесь в роли говорящего растения

THE SPONGEBOB SQUAREPANTS

После "Истории игрушек 4" (Toy Story 4), где 55-летний Киану Ривз озвучил одного из персонажей, актер не расстался с мультипликацией. В сети появился трейлер нового мультфильма «Губка Боб 3» (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), где Ривз исполнил эпизодическую, но запоминающуюся роль.