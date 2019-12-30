ВИДЕО ⟩ Эстонцы в джунглях: актерский состав семейной комедии шлет поздравления из тропиков

Фильм «Jõulud džunglis» расскажет о десятилетней школьнице по имени Паула, которая вынуждена покинуть знакомый ей мир и переехать вместе с семьей в тропики. И хотя жизнь в тропиках и кажется увлекательной, Паула скучает по дому и друзьям. Она и ее новый друг Ахима решили найти в джунглях рождественского шамана, но тогда они даже не подозревали, чем это может обернуться...