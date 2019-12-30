Пн, 30.12.2019
  • Кинозал
  • Трейлеры
  • Эстонцы в джунглях: актерский состав семейной комедии шлет поздравления из тропиков

ВИДЕО ⟩ Эстонцы в джунглях: актерский состав семейной комедии шлет поздравления из тропиков

«Jõulud džunglis» näitlejad ja režissöör Jaak Kilmi

ФОТО: Facebook

Всего неделю назад был в Сети появился трейлер эстонской семейной комедии «Jõulud džunglis», а теперь Kinozal.ee публикует поздравления актеров, которое было записано прямо посреди тропических джунглей!

Фильм «Jõulud džunglis» расскажет о десятилетней школьнице по имени Паула, которая вынуждена покинуть знакомый ей мир и переехать вместе с семьей в тропики. И хотя жизнь в тропиках и кажется увлекательной, Паула скучает по дому и друзьям. Она и ее новый друг Ахима решили найти в джунглях рождественского шамана, но тогда они даже не подозревали, чем это может обернуться...

Смотри фильм в кинотеатрах Apollo Kino в декабре 2020 года!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ