Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити и Джоди Комер в трейлере комедии «Главный герой»

Райан Рейнольдс исполняет главную роль Гая, обычного сотрудника банка, который уже давно привык к постоянным ограблениям, перестрелкам, взрывам и прочим неприятностям вокруг. Но однажды он решает дать отпор бандиту и получает трофей: умные очки.

Таким образом Гай выясняет, что он, его сослуживцы и соседи находятся в многопользовательской видеоигре. Что ещё хуже, её сервер вот-вот закроют. А потому только он может спасти весь здешний мир. Он, ну и ещё героиня Джоди Комер, по прозвищу Молотов.