Пн, 20.01.2020
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Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити и Джоди Комер в трейлере комедии «Главный герой»

Free Guy (2020)

ФОТО: CAP/FB/Image supplied by Capital Pictures

Кинокомпания 20th Century Fox наконец выпустила официальный трейлер своего фильма, который не является ни сиквелом, ни приквелом, ни ребутом. Free Guy (раньше название переводили как «Свободный», а теперь как «Главный герой») — это фантастический комедийный боевик.

Райан Рейнольдс исполняет главную роль Гая, обычного сотрудника банка, который уже давно привык к постоянным ограблениям, перестрелкам, взрывам и прочим неприятностям вокруг. Но однажды он решает дать отпор бандиту и получает трофей: умные очки.

Таким образом Гай выясняет, что он, его сослуживцы и соседи находятся в многопользовательской видеоигре. Что ещё хуже, её сервер вот-вот закроют. А потому только он может спасти весь здешний мир. Он, ну и ещё героиня Джоди Комер, по прозвищу Молотов.

В кинотеатрах сети Apollo Kino «Главный герой» появится 3 июля 2020 года. Смотри трейлер!

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