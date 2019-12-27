Пт, 27.12.2019
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«Прекрасный день по соседству»: смотри трейлер драмы с Томом Хэнксом
ВИДЕО!

A Beautiful Day in the Neighborhood

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Уже в конце марта 2020 года эстонский зритель сможет увидеть в кинотеатрах душещепательную драму с Томом Хэнксом в главной роли. 

История реальной и необычной дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом и прожжённым журналистом Томом Джунодом. Джунод неохотно согласился написать статью о знаменитом телеведущем, которого он считает слишком нежным и мягким. Но неутомимый оптимизм Роджерса постепенно меняет жизнь и взгляды сурового репортёра.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 27 марта! 

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