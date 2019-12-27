«Прекрасный день по соседству»: смотри трейлер драмы с Томом Хэнксом

История реальной и необычной дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом и прожжённым журналистом Томом Джунодом. Джунод неохотно согласился написать статью о знаменитом телеведущем, которого он считает слишком нежным и мягким. Но неутомимый оптимизм Роджерса постепенно меняет жизнь и взгляды сурового репортёра.