«Прекрасный день по соседству»: смотри трейлер драмы с Томом Хэнксом
Уже в конце марта 2020 года эстонский зритель сможет увидеть в кинотеатрах душещепательную драму с Томом Хэнксом в главной роли.
История реальной и необычной дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом и прожжённым журналистом Томом Джунодом. Джунод неохотно согласился написать статью о знаменитом телеведущем, которого он считает слишком нежным и мягким. Но неутомимый оптимизм Роджерса постепенно меняет жизнь и взгляды сурового репортёра.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 27 марта!