Не издавайте ни звука: в Сети появился тизер триллера «Тихое место 2»

Картина «Тихое место» (2018) при скромном бюджете в $17 млн только за первый прокатный уик-энд собрала $50 млн, а общие кассовые сборы в 20 раз превысили первоначальный бюджет. По информации IMDb, кинолента получила 33 награды и была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

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Летом 2018 года режиссер Джон Красински заявил, что «Тихое место» 2 часть обязательно выйдет и он уже пишет для фильма сценарий. Джон рассказал, что студия Paramount отклонила предложения тех режиссеров, которые были нацелены на создание долгоиграющей франшизы.

В феврале 2019 года стало известно, что Красински останется в режиссерском кресле нового фильма. Эмили Блант и другие актеры первого фильма также вернутся к своим ролям. В марте 2019 года появилась информация о том, что к актерскому составу примкнул Киллиан Мерфи, а в августе — Джимон Хонсу.

По имеющимся данным, «Тихое место 2», сюжет которого остается тайной, сосредоточится на истории детей, которые растут и учатся защищать себя в новом мире. По прогнозам «Тихое место» (2020) детальнее раскроет зрителям мир, созданный в первом фильме, и познакомит с другими его обитателями, помимо семьи, показанной в картине 2018 года.

На данный момент в Сети доступен 40-секундный тизер. «Тихое место 2», трейлер которого, по информации en.wikipedia.org, появится в первый день 2020 года, находится на стадии пост-продакшн.