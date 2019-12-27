Генри Кавилл по три дня готовился для съемок обнаженным в «Ведьмаке»

«Диета — вещь сложная, ты постоянно голоден, но если ты три дня занимаешься обезвоживанием организма, то в последний день наступает момент, когда чуешь воду по запаху», — признался Кавилл.

«Это не значит, что три дня вообще без воды, — уточнил актер в ответ на вопрос, что подобный метод может плохо сказаться на здоровье. — В первый день выпиваешь полтора литра, на второй — пол-литра, на третий без воды и на четвертый снимаешься».