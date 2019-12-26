Видео дня: Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне в «Один дома»

Вряд ли можно представить более рождественский фильм, чем «Один дома». А пока Дэн Мазер вовсю трудится над ремейком картины, фанаты истории о Кевине Маккаллистере тоже без дела не сидят. Например, создатели YouTube-канала Ctrl Shift Face, которые привыкли развлекаться, добавляя лица знаменитостей туда, где им быть не положено, удивили зрителей неожиданной подменой. В результате Маколей Калкин обзавелся лицом и голосом Сильвестра Сталлоне.

Кстати, технология DeepFake пару лет назад получила дурную славу, когда в Сети оказались фальшивые порноролики с участием знаменитостей. Но умельцев это только привлекло, ведь возможность накладывать изображения и видео на уже существующие ролики открывает огромные просторы для творчества.

Вот и по отрывку из «Один дома» с ходу не скажешь, что видишь фальшивку. Так что тех, кто по каким-то причинам картину раньше не смотрел, легко будет ввести в заблуждение. Правда, светлый дух Рождества им почувствовать не доведется, ведь на обычной замене главного героя авторы Ctrl Shift Face не остановились, добавив весьма натуралистичную и пугающую сцену гибели родителей Кевина в авиакатастрофе.