Приятного просмотра: ТОП-5 сериалов для новогодних каникул

«Новый Папа», HBO

Долгожданная премьера нового сезона сериала об эксцентричном Папе Римском. По сюжету, прошлый Папа Ленни Белардо впал в кому, и кардиналы выбрали нового понтифика (его играет Джон Малкович). Неожиданно Белардо возвращается, и католической церкви придется сделать выбор в пользу одного из Пап, наблюдая за их противостоянием.

Сериал Паоло Соррентино увлекает не только историей закрытого для чужих правительства Ватикана, но и неожиданными стилистическими решениями. В одном из эпизодов техно-музыка сопровождает танцы монахинь, а в другом — Ленни в исполнении Джуда Лоу становится человеком-культом и набирает себе последователей. В сериале кардиналы называют это схваткой ангела и дьявола, и понаблюдать за ней зрители смогут уже в начале января.

«Дракула», BBC One

Вампир Дракула, ставший легендой в поп-культуре, получил собственный сериал. В создателях «Дракулы» числятся авторы «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем — производством занимаются Стифен Моффат и Марк Гэтисс. Но в отличие от истории о британском детективе, Дракула не появится в современном мире.

В сериале Дракула путешествует по Трансильвании, посещает Австрию и даже нападает на российский корабль. Сериал будет состоять из трех полуторачасовых эпизодов. Основное отличие от большинства фильмов о вампире в том, что Дракула становится главным героем, вместе с которым следует зритель, а не просто ужасающим монстром.

«Доктор Кто», BBC America

Премьера двенадцатого сезона о путешественнике во времени и пространстве состоится 1 января. На данный момент сюжет сезона держат в секрете, но по кадрам трейлера можно сделать вывод о том, что новому Доктору придется побывать в разных временных пространствах и спасти человечество.

Создатели заявляют, что новый сезон будет состоять из двух частей. Доктора играет актриса Джоди Уиттакер, и этот момент вызывает у фанатов негодование. После того, как главных героев сыграли актеры Мэтт Смит и Дэвид Теннант, поклонники без особенного восторга принимали сменяющих исполнителей роли Доктора. Однако женщина в главной роли заставляет подумать о стремлении создателей поддержать тему феминизма и вписать ее в сериал. Хорошо это или плохо, решат зрители.

«Ведьмак», Netflix

Если из-за работы вы пропустили самое популярное культурное явление декабря, то самое время восполнить пробел. Сериаломаны любят Netflix за возможность посмотреть весь сезон на одном дыхании, а это значит, что томиться в ожидании новой серии точно не придется. Как справился с ролью исполнитель Супермена Генри Кавилл, что означает мем «чеканной монетой» и как в целом создатели перенесли книгу на экран, можно узнать уже аж с 6 декабря.

«Ведьмак» — основной герой из цикла книг Анджея Сапковского. Наемный убийца чудовищ по имени Геральт путешествует по миру на лошади и зарубает монстров серебряным мечом. Ведьмак стал героем книг, видеоигр и даже пародий: его костюм сооружают фанаты для ежегодного мероприятия Comic-Con.

«Рождественская песнь», BBC One

В период новогодней суеты телеканал BBC решил представить миру сериал на рождественскую тему. Но в отличие от предновогодних фильмов с волшебной атмосферой, «Рождественская песнь» — это мистический мини-сериал с загадочным сюжетом и ужасающе реалистичной графикой. Персонажи наделены зашитыми ртами, лишены конечностей, а некоторые даже не имеют материального тела.