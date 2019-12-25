Ср, 25.12.2019
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  • Главные премьеры января: ТОП фильмов, на которые стоит сходить в кино в новом году

Главные премьеры января: ТОП фильмов, на которые стоит сходить в кино в новом году
НЕ ПРОПУСТИ!

Underwater (2020)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Мы проштудировали график премьер на январь 2020 года и выбрали для вас самые ожидаемые фильмы: мультфильмы, боевики, экшены и фантастику. В список попали как российские, так и зарубежные ленты.

Кошки

В кинотеатрах Apollo Kino c 27 декабря. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Холодное сердце 2

В кинотеатрах Apollo Kino c 3 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Холоп

В кинотеатрах Apollo Kino c 3 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Хороший лжец

В кинотеатрах Apollo Kino c 3 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Кролик Джоджо

В кинотеатрах Apollo Kino c 3 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Вторжение

В кинотеатрах Apollo Kino c 3 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

НЕКИСЛЫЙ ПОКАЗ C LIMON.EE 〉 Большая премьера фильма Бондарчука - «Вторжение» - пройдет в Тарту! Перед сеансом споют Сумин и Калдре!

Проклятие

В кинотеатрах Apollo Kino c 3 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

1917

В кинотеатрах Apollo Kino c 10 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Критики пришли в восторг от военной драмы «1917»

Как босс

В кинотеатрах Apollo Kino c 10 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Путешествие Доктора Дулиттла

В кинотеатрах Apollo Kino c 17 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Плохие парни навсегда

В кинотеатрах Apollo Kino c 17 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Скандал

В кинотеатрах Apollo Kino c 17 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Маленькие женщины

В кинотеатрах Apollo Kino c 24 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Под водой

В кинотеатрах Apollo Kino c 24 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Джентльмены

В кинотеатрах Apollo Kino c 24 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Проксима

В кинотеатрах Apollo Kino c 24 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

(НЕ)идеальный мужчина

В кинотеатрах Apollo Kino c 24 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

Няня

В кинотеатрах Apollo Kino c 31 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!

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