Главные премьеры января: ТОП фильмов, на которые стоит сходить в кино в новом году
Мы проштудировали график премьер на январь 2020 года и выбрали для вас самые ожидаемые фильмы: мультфильмы, боевики, экшены и фантастику. В список попали как российские, так и зарубежные ленты.
Кошки
В кинотеатрах Apollo Kino c 27 декабря. Билеты и расписание сеансов: здесь!
Холодное сердце 2
Холоп
Хороший лжец
Кролик Джоджо
Вторжение
НЕКИСЛЫЙ ПОКАЗ C LIMON.EE 〉 Большая премьера фильма Бондарчука - «Вторжение» - пройдет в Тарту! Перед сеансом споют Сумин и Калдре!
Проклятие
1917
В кинотеатрах Apollo Kino c 10 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!
Как босс
В кинотеатрах Apollo Kino c 10 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!
Путешествие Доктора Дулиттла
Плохие парни навсегда
Скандал
Маленькие женщины
Под водой
Джентльмены
Проксима
(НЕ)идеальный мужчина
Няня
В кинотеатрах Apollo Kino c 31 января. Билеты и расписание сеансов: здесь!