(НЕ)идеальный мужчина: Марюс Вайсберг рассказал, почему снял Егора Крида в кино

Хочу сказать огромное спасибо своей жене, прекрасной Наталье Бардо за поддержку и за то, что порекомендовала мне встретиться с Егором Кридом на предмет главной роли. Это было большое решение,

- рассказал Вайсберг на светской премьере фильма.

Для Крида это дебют в кино. Певец признался, что играть ему практически не пришлось.

Я не играл, я был сам собой. Поэтому меня и взял Марюс Вайсберг. Потому что я был собой,

- объяснил Егор Крид.

Актриса и модель Яна Кошкина опровергла свое участие в откровенной сцене с певцом Егором Кридом в новом российском фильме «Неидеальный мужчина». Об этом она сообщила «Подмосковье сегодня» на премьере картины, которая проходила сегодня в кинотеатре «Октябрь».

«Там ничего откровенного нет. Подумаешь, туфелька из-под стола торчит. Каждый думает в меру своей испорченности», - сказала Кошкина, комментируя одну из сцен нового фильма, который снял Марюс Вайсберг.

В конкретном эпизоде главная героиня Светлана (Юлия Александрова) застает свою подругу (Яна Кошкина), под столом, за которым сидит робот Егор (Егор Крид).

«Что там происходит под столом пускай додумывает сам зритель», - посоветовала Кошкина.