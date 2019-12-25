Критики пришли в восторг от военной драмы «1917»
Военная дама "1917", которую снял британский режиссер Сэм Мендес, получила очень высокие оценки западных кинокритиков. На момент публикации данной заметки ее рейтинг в системе портала Rotten Tomatoes составлял 92 процента. Он был вычислен на основе ста с лишним отзывов.
В одном из лучших военных фильмов всех времен режиссер Сэм Мендес блестяще передает историю двух солдат Первой мировой войны. Эта миссия является потрясающим техническим достижением, она снята одним дублем, и является глубоко прочувствованной историей героизма,
- отметил автор Rolling Stone Питер Треверс.
Не нужно быть британцем, чтобы почувствовать эпические потери и горе 1917 года, благодаря очень удачным актерским работам, интимности, достигнутой стилем фильма и работой оператора, и очевидной преданностью Мистера Мендеса тому, что он делает,
- полагает Джон Андерсон из Wall Street Journal.
Удивительное и впечатляющее кинематографическое достижение ... воплощение широкоэкранного кинематографа,
- написал Эдвард Дуглас из Comingsoon.
Ранее картина была включена Американским институтом кино в десятку лучших в 2019 году.
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