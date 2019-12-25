Тизер драмы «Огонь»: Константин Хабенский отправляется в самое пекло

Мне хотелось, чтобы огонь отражался в глазах артистов, поэтому мы снимали фильм в настоящих лесных пожарах, создавая для зрителя аутентичные и правдивые обстоятельства, — говорит режиссер Алексей Нужный. — Мне кажется, что сегодня для российского зрителя важны невиданные ранее визуальные приемы, подлинность, человечность и актуальная проблема. Всем этим и наполнен „Огонь“».