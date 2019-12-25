ГАЛЕРЕЯ ⟩ Главные российские звезды съехались на ВИП-премьеру фильма Бондарчука «Вторжение»

Кинотеатр «Октябрь» в этот вечер был погружен в атмосферу поистине глобального проекта режиссера: как сообщает корреспондент РЕН ТВ, зрители по пути к кинозалу встречали инсталляции на тему погружения под воду (по сценарию Москва будет затоплена). Даже вместо привычной ковровой дорожки люди благодаря визуальным эффектам буквально шли по воде. На экране все собравшиеся, среди которых были и представители съемочной группы во главе с Бондарчуком, увидели не менее захватывающее зрелище.

Новая кинокартина – продолжение блокбастера «Притяжение» об инопланетянах, которые приземлились в московском районе Чертаново.

Действие происходит спустя 3 года после событий первой части. По сюжету у Юли (Ирина Старшенбаум), которая была спасена от смерти при помощи внеземных технологий, появляются необычные способности. Девушка становится объектом исследований, которые проводятся в секретных лабораториях Минобороны. Новые способности Юли заинтересовали не только людей. Они представляют угрозу для инопланетных цивилизаций. Из-за этого Земле грозит вторжение.

Роли в киноленте исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков и другие.

Первый фильм «Притяжение» стал абсолютным кассовым хитом и одной из главных сенсаций 2017 года. Сообщалось, что проект окупился еще до премьеры за счет международных продаж.

Фантастический экшен был снят при поддержке "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Фонда Кино России. В широкий прокат в Эстонии фильм выйдет с 3 января 2020 года.