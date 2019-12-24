Ср, 25.12.2019
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Оно вернулось: смотри трейлер нового «Проклятия», которое выйдет на большие экраны уже через неделю
ТРЕЙЛЕР!

The Grudge (2020)

ФОТО: CAP/FB/Image supplied by Capital Pictures

Уже 3 января в прокат в кинотеатрах сети Apollo Kino по всей Эстонии выйдет свежий хоррор «Проклятие»

После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.

Смотри в кинотеатрах сети Apollo Kino с 3 января 2020 года. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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