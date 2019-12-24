Оно вернулось: смотри трейлер нового «Проклятия», которое выйдет на большие экраны уже через неделю

После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.