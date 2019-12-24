«Когда лев голоден, он ест»: второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи

Поработав с мрачным фэнтези и веселой сказкой, Гай Ричи вернулся к истокам, которые и прославили его много лет назад. Его новый режиссерский проект — криминальная картина «Джентльмены» о противостоянии старых и молодых, глупого дракона Генри Голдинга и мудрого льва Мэттью МакКонахи.