«Джокер» занял лишь пятое место в российском «Абсолютном рейтинге» лучших фильмов года

Телеканал «Синема» обнародовал «Абсолютный рейтинг победителей» – единственный в своем роде и рассчитанный по уникальной методике «Топ топов» лучших фильмов года.
Он основан на данных 17 ресурсов с общим охватом 750 миллионов человек в месяц и учитывает в себе четыре фактора: оценки зрителей, кассовые сборы, продажи в цифровых магазинах и мнения критиков главных мировых изданий, имеющих большое влияние на рынок. Фактически только этот рейтинг дает максимально чёткую картину общих предпочтений зрителей и лидеров мнений в индустрии.
После тщательного изучения редакция телеканала «Синема» в качестве основы для создания рейтинга выбрала следующие источники: The Hollywood Reporter, The New York Times, Rolling Stone, Time, Empire, Esquire, Vanity Fair, Variety, Imdb.com, Rotten Tomatoes, Metacritic.com, AlloCiné, Boxofficemojo.com, iTunes, Google Play, «Фильм Про», «Кинопоиск».
Для составления абсолютного рейтинга редакция телеканала «Синема» использовала опубликованные списки лучших фильмов года по версии влиятельных изданий, данные бокс-офиса и топы продаж цифровых магазинов, а также картины с максимальными зрительскими оценками крупнейших баз данных. Таким образом получилось 17 рейтингов, где места распределены с первого по десятое. Лента, находившаяся на первой строчке, получала десять баллов, а на десятой – один балл. После этого баллы, присужденные каждому из фильмов, были просуммированны, и получился итоговый топ лент 2019 года, которые понравились критикам и зрителям больше всего.
Возглавил абсолютный рейтинг лучших зарубежных фильмов 2019 года «Однажды... в Голливуде». Долгожданная девятая картина Квентина Тарантино стала одной из самых скандальных в карьере режиссёра: дочка Брюса Ли обвинила автора в неуважении к её отцу, что стало самой вероятной причиной отмены проката фильма в Китае. Но это не помешало «Однажды... в Голливуде» занять первые места в большинстве зрительских и профессиональных рейтингов.