«Джокер» занял лишь пятое место в российском «Абсолютном рейтинге» лучших фильмов года

Он основан на данных 17 ресурсов с общим охватом 750 миллионов человек в месяц и учитывает в себе четыре фактора: оценки зрителей, кассовые сборы, продажи в цифровых магазинах и мнения критиков главных мировых изданий, имеющих большое влияние на рынок. Фактически только этот рейтинг дает максимально чёткую картину общих предпочтений зрителей и лидеров мнений в индустрии.

После тщательного изучения редакция телеканала «Синема» в качестве основы для создания рейтинга выбрала следующие источники: The Hollywood Reporter, The New York Times, Rolling Stone, Time, Empire, Esquire, Vanity Fair, Variety, Imdb.com, Rotten Tomatoes, Metacritic.com, AlloCiné, Boxofficemojo.com, iTunes, Google Play, «Фильм Про», «Кинопоиск».

ФОТО: Cinema

Для составления абсолютного рейтинга редакция телеканала «Синема» использовала опубликованные списки лучших фильмов года по версии влиятельных изданий, данные бокс-офиса и топы продаж цифровых магазинов, а также картины с максимальными зрительскими оценками крупнейших баз данных. Таким образом получилось 17 рейтингов, где места распределены с первого по десятое. Лента, находившаяся на первой строчке, получала десять баллов, а на десятой – один балл. После этого баллы, присужденные каждому из фильмов, были просуммированны, и получился итоговый топ лент 2019 года, которые понравились критикам и зрителям больше всего.