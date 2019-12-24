Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма

Мы снимали сцену перестрелки в море. Я понял, что застрял под камнем и не могу выбраться. Коллеги бросились мне на помощь. В какой-то момент я почувствовал сильный страх, начал дрожать. Ведь я легко мог умереть. Когда я вышел из воды, режиссёр Стэнли Тонг даже прослезился,