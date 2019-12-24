Вт, 24.12.2019

Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма

Jackie Chan

ФОТО: O'Connor/AFF-USA.com/AFF/PA Images

Актер застрял под камнем в море и не мог самостоятельно выбраться. Режиссер Стэнли Тонг даже прослезился от страха.

Китайский актёр Джеки Чан чуть не утонул во время съёмок опасной сцены боевика "Авангард", который должен выйти на экраны в январе 2020 года. Актёр и кинорежиссер признался, что очень испугался тогда, но сохранил спокойствие и не паниковал.

Мы снимали сцену перестрелки в море. Я понял, что застрял под камнем и не могу выбраться. Коллеги бросились мне на помощь. В какой-то момент я почувствовал сильный страх, начал дрожать. Ведь я легко мог умереть. Когда я вышел из воды, режиссёр Стэнли Тонг даже прослезился,

— цитирует Джеки Чана The Straits Times.

В итоге актёру пришлось успокаивать кинорежиссёра и убеждать, что с ним всё в порядке. Когда страсти улеглись, Чан снова приступил к съёмкам.

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