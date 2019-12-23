Трейлер «Женщины в окне»: Эми Адамс теряет связь с реальностью

Экранизация одноименного романа А. Дж. Финна рассказывает о детском психологе, докторе Анне Фокс (Эми Адамс), которая живет в пригороде Нью-Йорка и страдает от приступов агорафобии. Большую часть своего времени Анна проводит в четырех стенах, заливаясь вином, общаясь в сети, пересматривая старые фильмы и подсматривая за соседями. Больше всего Анна любит наблюдать за Расселами — идеальной семьей, живущей через дорогу. Однажды в духе триллера Альфреда Хичкока «Окно во двор» она становится свидетелем страшного преступления. Но проблемы с алкоголем и лекарствами только усложняют положение.