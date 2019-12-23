«Союзмультфильм» выпустил новый мультфильм о медвежонке Умке

Оттуда он, запакованный как подарок, переносится на детскую елку, где встречает друга, танцует и веселится. Но в итоге Умка возвращается домой к маме.

«Умка» — один из проектов «Союзмультфильма», отмечающий в 2019 году 50-летие. Юбилей также празднуют «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Винни Пух» и «Бременские музыканты».