Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!
1. Звёздные Войны: Скайуокер. Восход (1 неделя // 19660 зрителей // 147 435,72€)
2. Джуманджи: Новый уровень (3 неделя // 5042 зрителя // 33 609,43€)
3. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 (2 неделя // 2617 зрителей // 19 762,98€)
4. Рождество на двоих (3 неделя // 1641 зритель // 11 893,19€)
5. Ножи наголо (4 неделя // 1014 зрителя // 6 706,00€)
6. Unustatud jõulud (1 неделя // 955 зрителей // 4 420,24€)
7. Семейка Аддамс (5 неделя // 767 зрителей // 3 992,88€)