Пн, 23.12.2019

Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
ТОП-7!

Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!

1. Звёздные Войны: Скайуокер. Восход (1 неделя // 19660 зрителей // 147 435,72€)

2. Джуманджи: Новый уровень (3 неделя // 5042 зрителя // 33 609,43€)

3. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 (2 неделя // 2617 зрителей // 19 762,98€)

4. Рождество на двоих (3 неделя // 1641 зритель // 11 893,19€)

5. Ножи наголо (4 неделя // 1014 зрителя // 6 706,00€)

6. Unustatud jõulud (1 неделя // 955 зрителей // 4 420,24€)

7. Семейка Аддамс (5 неделя // 767 зрителей // 3 992,88€)

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