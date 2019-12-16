НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ! ⟩ Жители Эстонии бросили дела и побежали смотреть «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Невероятный успех на первой неделе кинопроката в Эстонии ждал картину «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Этот фильм взлетел за первый уик-энд на вторую строчку эстонского рейтинга всех кинотеатраов.
За прошлые выходные фильм посмотрели 3505 зрителей и кассовые сборы составили 27 тысяч евро с хвостиком. На первом же месте длящийся чуть более двух часов боевик «Джуманджи: Новый уровень», он уже вторую неделю в кинопрокате, но удерживает лидирующие позиции в нашей стране с числом зрителей в прошлые субботу и воскресенье - 8227 и кассой почти 58 с половиной тысяч евро. А всего этот фильм за две недели просмотрели более 27 тысяч зрителей.
По душе жителям Эстонии пришелся еще один российский фильм - «Давай разведемся», занявший шестую позицию рейтинга.
Коротко о фильме про полицейского с Рублевки:
«Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?»