НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ! ⟩ Жители Эстонии бросили дела и побежали смотреть «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

За прошлые выходные фильм посмотрели 3505 зрителей и кассовые сборы составили 27 тысяч евро с хвостиком. На первом же месте длящийся чуть более двух часов боевик «Джуманджи: Новый уровень», он уже вторую неделю в кинопрокате, но удерживает лидирующие позиции в нашей стране с числом зрителей в прошлые субботу и воскресенье - 8227 и кассой почти 58 с половиной тысяч евро. А всего этот фильм за две недели просмотрели более 27 тысяч зрителей.