От «Мулан» до «Черной Вдовы»: пять крупных блокбастеров 2020 года сняли женщины-режиссеры

Еще не так давно в американской киноиндустрии женщины-режиссеры во главе крупных фильмов были редкостью, но теперь ситуация меняется. В этом плане Голливуд находится на пороге переломного момента, ведь многие из наиболее ожидаемых картин 2020 года будут поставлены именно женщинами. Среди таких масштабных фильмов — «Хищные птицы» Кэти Янь, «Мулан» Ники Каро, «Черная Вдова» Кейт Шортланд, «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс и «Вечные» Хлои Чжао. В этом отношении стоит отдать должное студиям Disney и Warner Bros., которые готовы доверять женщинам свои флагманские проекты.

По предварительным оценкам, до 14 фильмов, снятых женщинами-режиссерами, должны были войти в сотню самых прибыльных фильмов 2019 года. На данный момент такие картины (их число составляет 15) в общей сложности собрали в мировом прокате $2,79 млрд, но лишь две из них — «Капитан Марвел» и «Холодное сердце 2» — могут считаться настоящими мировыми блокбастерами. Для сравнения, в 2020 году такого статуса могут добиться все пять упомянутых выше фильмов.