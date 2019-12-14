От «Мулан» до «Черной Вдовы»: пять крупных блокбастеров 2020 года сняли женщины-режиссеры

В Голливуде намечаются существенные перемены в плане гендерного равенства среди режиссеров.
Еще не так давно в американской киноиндустрии женщины-режиссеры во главе крупных фильмов были редкостью, но теперь ситуация меняется. В этом плане Голливуд находится на пороге переломного момента, ведь многие из наиболее ожидаемых картин 2020 года будут поставлены именно женщинами. Среди таких масштабных фильмов — «Хищные птицы» Кэти Янь, «Мулан» Ники Каро, «Черная Вдова» Кейт Шортланд, «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс и «Вечные» Хлои Чжао. В этом отношении стоит отдать должное студиям Disney и Warner Bros., которые готовы доверять женщинам свои флагманские проекты.
По предварительным оценкам, до 14 фильмов, снятых женщинами-режиссерами, должны были войти в сотню самых прибыльных фильмов 2019 года. На данный момент такие картины (их число составляет 15) в общей сложности собрали в мировом прокате $2,79 млрд, но лишь две из них — «Капитан Марвел» и «Холодное сердце 2» — могут считаться настоящими мировыми блокбастерами. Для сравнения, в 2020 году такого статуса могут добиться все пять упомянутых выше фильмов.
Как бы цинично это ни звучало, ничто не меняет голливудскую конъюнктуру лучше, чем деньги. Вполне вероятно, что в топ-10 самых прибыльных кинопроектов следующего года количество «женских» и «мужских» фильмов будет равным. Такое положение дел будет трудно игнорировать, что в свою очередь должно привести к кардинальным переменам во всей индустрии. Одним из потенциальных следствий этого процесса может стать более широкое признание женщин-режиссеров, в том числе при распределении всевозможных кинематографических наград.