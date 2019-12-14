Не простил измену? Колин Ферт разводится с женой

Колин и Ливия Ферт разошлись. Они сохранят близкую дружбу и остаются едины в своей любви к их детям. Они просят не беспокоить их. Больше никаких комментариев,

В сети считают, что экс-супруги разошлись из-за того, что 59-летний Ферт не смог простить Ливии измену. Напомним, что в марте 2018 года стало известно, что у нее был любовник. Джуджолли изменяла мужу с итальянским журналистом Марко Бранкачча в течение года.