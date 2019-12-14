Не простил измену? Колин Ферт разводится с женой

Британский актер Колин Ферт расстался со своей женой. В браке с Ливией Джуджолли, которая изменила звезде несколько лет назад, Ферт прожил 22 года и воспитал двоих сыновей.
О разводе с женой Колин Ферт официально объявил в пятницу, 13 декабря, сообщает The Telegraph.
Колин и Ливия Ферт разошлись. Они сохранят близкую дружбу и остаются едины в своей любви к их детям. Они просят не беспокоить их. Больше никаких комментариев,
– говорится в сообщении представителя Колина Ферта.
В сети считают, что экс-супруги разошлись из-за того, что 59-летний Ферт не смог простить Ливии измену. Напомним, что в марте 2018 года стало известно, что у нее был любовник. Джуджолли изменяла мужу с итальянским журналистом Марко Бранкачча в течение года.
Тогда Ливии пришлось сознаться в неверности, а сам Колин ферт написал письмо бывшему любовнику супруги, в котором выразил слова сочувствия.
Вы заставили меня страдать, но я знаю, что вы переживаете тоже,
– писал британец.