СЛУХ ДНЯ ⟩ Режиссер «Великого Гэтсби» снимет новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

Австралийский режиссер Баз Лурман, который создал "Великого Гэтсби" и "Мулен Руж", заявил, что готов работать над новой экранизацией культового романа "Мастер и Маргарита".
Баз будет работать над проектом вместе с правообладателями Светланой Мигуновой-Дали и Грейс Ло, передает ТСН.
В течение почти 20 лет я чувствовал невероятную связь с историей "Мастера и Маргариты". Я давно хотел получить права на экранизацию этой замечательной книги. Я очень рад, что у меня наконец есть возможность интерпретировать эту новаторскую работу,
– поделился Лурман.
Будет работать над лентой продюсерская компания Лурмана Baz&Co. Когда начнутся съемки - пока неизвестно, поскольку с февраля 2020 года Баз Лурман займется лентой о легендарном Элвисе Пресли. Остается загадкой и актерский состав будущей киноленты.
Заметим, Лурман был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус" за фильм "Мулен Руж". Кроме того, благодаря ленте "Ромео + Джульетта" Бат стал обладателем премии BAFTA .