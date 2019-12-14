Сб, 14.12.2019
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СЛУХ ДНЯ ⟩ Режиссер «Великого Гэтсби» снимет новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

Baz Luhrmann and Catherine Martin

ФОТО: Jemal Countess/AFP

Австралийский режиссер Баз Лурман, который создал "Великого Гэтсби" и "Мулен Руж", заявил, что готов работать над новой экранизацией культового романа "Мастер и Маргарита". 

Баз будет работать над проектом вместе с правообладателями Светланой Мигуновой-Дали и Грейс Ло, передает ТСН.

В течение почти 20 лет я чувствовал невероятную связь с историей "Мастера и Маргариты". Я давно хотел получить права на экранизацию этой замечательной книги. Я очень рад, что у меня наконец есть возможность интерпретировать эту новаторскую работу,

– поделился Лурман. 

Будет работать над лентой продюсерская компания Лурмана Baz&Co. Когда начнутся съемки - пока неизвестно, поскольку с февраля 2020 года Баз Лурман займется лентой о легендарном Элвисе Пресли. Остается загадкой и актерский состав будущей киноленты.

Заметим, Лурман был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус" за фильм "Мулен Руж". Кроме того, благодаря ленте "Ромео + Джульетта" Бат стал обладателем премии BAFTA . 

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