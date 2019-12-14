Назван лучший фильм 2019 года

Лента повествует об известном актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе, которые пытаются найти свое место в меняющемся мире Голливуда. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Сюжет фильма также пересекается с биографией актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), которую убили члены секты Чарльза Мэнсона. Премьера картины состоялась летом 2019-го.

На втором месте оказался криминальный триллер «Неограненные драгоценности» Бена и Джошуа Сэфди с Адамом Сэндлером в главной роли. На третьей строчке — «Маленькие женщины» Греты Гервиг, восьмая полнометражная экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе.