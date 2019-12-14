Умер актер фильма «Крестный отец — 2»

Американский актёр Дэнни Айелло, наиболее известный своей ролью гангстера Тони Розато в фильме "Крёстный отец — 2" режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, умер в США. Ему было 86 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя Трейси Миллер.

По словам Миллер, Айелло скончался вечером в четверг, 12 декабря, после непродолжительной болезни. У него осталось четверо детей.

Даниэль Луи Айелло — младший родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года. Он вырос в западной части Манхэттена в большой семье из шести детей. Айелло, который никогда не брал в уроки учебника по актёрскому мастерству, работал сначала в автобусной компании Greyhound, затем диктором на автовокзале, после этого подрабатывал вышибалой, пока случайно не встретил писателя Луи Ла Руссо II, который попросил его сыграть в пьесе, которую он только что закончил.

— Я сказал: "Я не актёр", — вспоминал впоследствии Айелло. — "Да вы просто ещё этого не знаете", — ответил мне Ла Руссо.

Так и получилось, что около десяти лет спустя обычный рабочий превратился в актёра первой величины, который боролся за одну из самых престижных премий в кинематографе — "Оскар" — наравне с Дензелом Вашингтоном, Марлоном Брандо, Дэном Эйкройдом и Мартином Ландау. В 1990 году Айелло был номинирован на "Оскар" как лучший актёр второго плана за роль в фильме "Делай, как надо" (Do the Right Thing, 1989), режиссёром которого выступил Спайк Ли.