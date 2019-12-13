Создатели «Игры престолов» готовят новый фильм

Пока не известно, будут ли Бениофф и Уайсс режиссерами проекта или же ограничатся продюсированием. Сценарий напишут Мэтт Манфреди и Фил Хэй, авторы драмы «Время возмездия» с Николь Кидман. Производство курирует студия Warner Bros.

Подробности сюжета не раскрываются. Согласно источникам, события развернутся в 1920 году, а сам фильм коснется идеи, что существа из произведений Лавкрафта могут быть реальны.

Говард Лавкрафт — один из ключевых писателей в жанре хоррора и фэнтези. Он известен такими произведениями, как «Зов Ктулху», «Крысы в стенах», «Хребты безумия» и «Тень над Иннсмутом».