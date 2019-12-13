«Под водой»: смотри трейлер захватывающего боевика с Кристен Стюарт

Мужественная, закаленная жизнью Нора (Стюарт) работает инженером-механиком на подводной нефтяной установке. Когда поблизости происходит землетрясение, она вместе со своей командой перемещается в глубины океана, борясь за выживание.
Помимо Стюарт и Кассель, в фильме снимались: Ти Джей Миллер, Джон Галлахер-мл. и Джессика Хейнвик. Режиссером выступил Уильям Юбэнк («Сигнал»). Сценарий написали Брайан Даффилд («Нянька») и Адам Козад («Тарзан. Легенда»).
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