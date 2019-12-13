Пт, 13.12.2019
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«Как босс»: в Сети появился первый трейлер комедии с зажигательной Сальмой Хайек

Like a Boss (2020)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

В начале 2020 году мировой кинематограф порадует ценителей качественного юмора. К релизу готовится комедия «Как босс» (Like a Boss) с Сальмой Хайек в главных ролях. Премьера фильма запланирована на 10 января 2020 года.

Комедия «Как босс» обещает зрителям не только обеспечить порцию смешных шуток, но и дать несколько уроков по ведению бизнеса.

По сюжету, две подруги Мия и Мел решительно настроены стать акулами в бизнесе. Поэтому они открывают свою небольшую косметическую компанию. Однако желание получать сумасшедшую прибыль и вести роскошный образ жизни – это не все, что нужно для того, чтобы держать бизнес не плаву. А поскольку их умений недостаточно для ведения бизнеса, со временем подруги обнаруживают, что задолжали кредиторам 500 тысяч долларов. Однако в нужный момент в их жизни появляется Клэр Луна, которая точно разбирается в этом деле. Она делает неопытным девушкам заманчивое предложение, от которого они являются в состоянии отказаться.

Главные роли в картине сыграли Сальма Хайек, Тиффани Геддиш и Роуз Бирн. Режиссером ленты "Как босс" выступил пуэрториканский создатель фильмов Мигель Артета. 

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