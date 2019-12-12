«Один дома» продолжается! Кто сыграет главных героев в новом фильме?

Этим летом стало известно, что "Один дома" получит новое дыхание! Disney объявил о планах снять ремейк фильма, однако это будет совсем другая история, в которой даже главных героев будут звать совсем иначе. На днях стало известно, кому достались главные роли.

Так, роль мальчика, что останется дома один, досталась 10-летнему Арчи Йейтсу, который прославился благодаря съемкам в фильме "Кролик Джоджо". Он сыграет вовсе не Кевина Маккаллистера, а лишь персонажа, очень похожего на главного героя франшизы. Имя мальчика пока держится в секрете.

ФОТО: Martin Harris/Capital Pictures/MAR/Capital Pictures

Роль матери досталась актрисе Элли Кемпер, которая известна по роли в комедийном сериале "Офис".