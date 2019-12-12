Трейлер новых «Охотников за привидениями»: за дело берутся дети

Появился первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» — прямого продолжения картины 1984 года.
Главные роли сыграли Кэрри Кун, Финн Вулфард, Маккенна Грейс и Пол Радд. Режиссером выступил Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, автора оригинальной дилогии.
По сюжету мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль «Ecto-1», принадлежавший знаменитым охотникам за приведениями.
Релиз в кинотеатрах Эстонии состоится в июле 2020 года.
Смотри трейлер!