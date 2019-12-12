Трейлер новых «Охотников за привидениями»: за дело берутся дети

По сюжету мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль «Ecto-1», принадлежавший знаменитым охотникам за приведениями.