Четвертая «Матрица» выйдет в 2021 году

Ранее эта дата была закреплена за адаптацией манги «Акира», но ее отложили на неопределенный срок. Режиссер Тайка Вайтити сперва займется новым «Тором».

Четвертую «Матрицу» снимет Лана Вачовски, она же напишет сценарий в соавторстве с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Помимо Ривза, к своим ролям вернутся Кэри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит. Новичками франшизы станут Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II, Тоби Онвумере и Джонатан Грофф. Подробностей сюжета пока нет, однако, по слухам, Харрис может сыграть злодея, а Абдул-Матин II (ему досталась главная роль) — молодого Морфеуса. Съемки стартуют в 2020 году.

Также стало известно, что сольный фильм о Флэше с Эзрой Миллером выйдет 21 июля 2022 года. Изначально релиз был запланирован на 2018 год, но из-за реорганизации в DC и смены режиссеров планы студии изменились. Сейчас постановщиком числится Андрес Мускетти (дилогия «Оно, «Мама»).